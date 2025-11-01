Yritysluettelo
Keskimääräinen kokonaiskorvaus

£143K - £170K
United Kingdom
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
£132K£143K£170K£181K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Korkein ilmoitettu palkkaus Projektipäällikkö roolille yrityksessä Databricks in United Kingdom on vuosittainen kokonaiskorvaus £181,111. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Projektipäällikkö roolille in United Kingdom ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on £132,290.

