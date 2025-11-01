Yritysluettelo
Databricks
Tuotepäällikkö korvaus in United States Databricks:ssa vaihtelee $212K per year L3 -tasolta $852K per year L7 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $382K.

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
Product Manager
$212K
$133K
$63.3K
$14.9K
L4
$221K
$190K
$20K
$10.5K
L5
Senior Product Manager
$367K
$198K
$156K
$13.4K
L6
Staff Product Manager
$638K
$220K
$384K
$34K
Uusimmat palkkailmoitukset
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Databricks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $852,188. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Tuotepäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $377,875.

Muut resurssit