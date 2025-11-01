Yritysluettelo
Databricks
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Kumppanuuspäällikkö

  • Kaikki Kumppanuuspäällikkö -palkat

Databricks Kumppanuuspäällikkö Palkat

Kumppanuuspäällikkö keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Databricks:ssa vaihtelee $85.9K ja $122K per year välillä. Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$97.5K - $116K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$85.9K$97.5K$116K$122K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Tarvitsemme vain 3 lisää Kumppanuuspäällikkö ilmoitustas yrityksessä Databricks avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Kumppanuuspäällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kumppanuuspäällikkö roolille yrityksessä Databricks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $121,900. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Kumppanuuspäällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $85,860.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Databricks ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tableau Software
  • Two Sigma
  • Scale AI
  • Carta
  • Tanium
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit