Henkilöstöhallinto mediaanikorvaus in United States Databricks:ssa on yhteensä $292K per year. Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Mediaanipalkka
Databricks
Human Resources
San Francisco, CA
Yhteensä vuodessa
$292K
Taso
hidden
Peruspalkka
$184K
Stock (/yr)
$108K
Bonus
$0
Vuotta yrityksessä
5-10 Vuotta
Vuotta kokemusta
5-10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Databricks?
+$58K
+$89K
+$20K
+$35K
+$22K
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Henkilöstöhallinto roolille yrityksessä Databricks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $1,075,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Henkilöstöhallinto roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $184,000.

