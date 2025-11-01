Datatieteilijä korvaus in United States Databricks:ssa vaihtelee $237K per year L3 -tasolta $529K per year L6 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $236K. Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L3
$237K
$148K
$68.5K
$20.6K
L4
$174K
$174K
$0
$0
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$529K
$256K
$248K
$25K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)