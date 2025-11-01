Yritysluettelo
Databricks
Databricks Data-analyytikko Palkat

Katso Databricks:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 11/1/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$184K - $213K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$162K$184K$213K$235K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Databricks-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-analyytikko roolille yrityksessä Databricks in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $235,025. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Databricks Data-analyytikko roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $161,950.

