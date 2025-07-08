Yritysluettelo
DASA
DASA Palkat

DASA:n palkka vaihtelee $7,744 kokonaiskorvauksena vuodessa Hallinnollinen assistentti -tehtävässä alemman pään mukaan $100,500 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä DASA. Viimeksi päivitetty: 10/17/2025

Kirjanpitäjä
$79.7K
Hallinnollinen assistentti
$7.7K
Data-asiantuntija
$34.3K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Information Technologist (IT)
$26.1K
Ohjelmistoinsinööri
$101K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä DASA on Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $100,500. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä DASA ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $34,334.

