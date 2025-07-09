Yritysluettelo
Danieli
Danieli Palkat

Danieli:n palkka vaihtelee $7,874 kokonaiskorvauksena vuodessa Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä alemman pään mukaan $58,935 Sähköinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Danieli. Viimeksi päivitetty: 9/8/2025

$160K

Sähköinsinööri
$58.9K
Koneinsinööri
$10.2K
Ohjelmistoinsinööri
$7.9K

UKK

The highest paying role reported at Danieli is Sähköinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $58,935. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Danieli is $10,200.

