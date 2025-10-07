Yritysluettelo
D2L
D2L Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri Palkat

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in Canada D2L:ssa on yhteensä CA$102K per year. Katso D2L:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
D2L
Test Developer
Kitchener, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$102K
Taso
L3
Peruspalkka
CA$102K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä D2L?

CA$225K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä D2L in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$145,664. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä D2L Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$101,554.

