CyberArk
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Cloud Security Architect

  • Israel

CyberArk Cloud Security Architect Palkat sijainnissa Israel

Cloud Security Architect keskimääräinen kokonaiskorvaus in Israel CyberArk:ssa vaihtelee ₪246K ja ₪359K per year välillä. Katso CyberArk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

₪160K

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CyberArk-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Cloud Security Architect roolille yrityksessä CyberArk in Israel on vuosittainen kokonaiskorvaus ₪304,234. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CyberArk Cloud Security Architect roolille in Israel ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₪161,112.

