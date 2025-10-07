Yritysluettelo
CyberArk
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Backend-ohjelmistoinsinööri

  • India

CyberArk Backend-ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa India

Backend-ohjelmistoinsinööri mediaanikorvaus in India CyberArk:ssa on yhteensä ₹2.67M per year. Katso CyberArk:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
CyberArk
Software Engineer
Hyderabad, TS, India
Yhteensä vuodessa
₹2.67M
Taso
Senior Software Engineer
Peruspalkka
₹2.67M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
6 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä CyberArk?

₹13.98M

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CyberArk-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (25.00% vuosittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Backend-ohjelmistoinsinööri roolille yrityksessä CyberArk in India on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹6,071,925. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CyberArk Backend-ohjelmistoinsinööri roolille in India ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹2,960,608.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CyberArk ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Visa
  • Autodesk
  • NetApp
  • Akamai
  • Citrix
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit