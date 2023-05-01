Yritysluettelo
Cybera
Cybera Palkat

Cybera:n mediaaripalkka on $82,201 Talousanalyytikko -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cybera. Viimeksi päivitetty: 11/22/2025

Talousanalyytikko
$82.2K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Cybera on Talousanalyytikko at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $82,201. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cybera ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,201.

