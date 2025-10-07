Yritysluettelo
Cvent UX-suunnittelija Palkat

UX-suunnittelija mediaanikorvaus in United States Cvent:ssa on yhteensä $110K per year. Katso Cvent:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cvent
Product Designer
West McLean, VA
Yhteensä vuodessa
$110K
Taso
L2
Peruspalkka
$101K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$9K
Vuotta yrityksessä
2 Vuotta
Vuotta kokemusta
2 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cvent?

$160K

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus UX-suunnittelija roolille yrityksessä Cvent in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $183,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cvent UX-suunnittelija roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $110,000.

