Cutover Palkat

Cutover:n palkkaväli vaihtelee $78,877:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Ohjelmistoinsinööri :lle alaosassa $299,088:aan Liiketoiminnan kehittäminen :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cutover. Viimeksi päivitetty: 8/25/2025

$160K

Liiketoiminnan kehittäminen
$299K
Tuotevastaava
$102K
Rekrytoija
$137K

Ohjelmistoinsinööri
$78.9K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Cutover:ssa on Liiketoiminnan kehittäminen at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $299,088. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Cutover:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $119,462.

