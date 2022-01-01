Yrityshakemisto
Cushman & Wakefield
Cushman & Wakefield Palkat

Cushman & Wakefield:n palkkaväli vaihtelee $16,850:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminnan kehittäminen :lle alaosassa $278,600:aan Myynti :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Cushman & Wakefield. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Kirjanpitäjä
Median $60K
Talousanalyytikko
Median $87.2K
Projektipäällikkö
Median $80K

Liiketoiminta-analyytikko
$27.5K
Liiketoiminnan kehittäminen
$16.8K
Dataanalyytikko
$75.2K
Datatieteilijä
$118K
Lakiasiat
$239K
Markkinointi
$92K
LVIS-insinööri
$128K
Kiinteistöpäällikkö
$122K
Myynti
$279K
Ohjelmistoinsinööri
$186K
Tekninen ohjelmajohtaja
$143K
UKK

The highest paying role reported at Cushman & Wakefield is Myynti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $278,600. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cushman & Wakefield is $104,819.

Muut resurssit