Data Architect keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Cruise:ssa vaihtelee $40.5K ja $57.5K per year välillä. Katso Cruise:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

Cruise-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

Cruise has a program called Recurring Liquidity Opportunity (RLO) to give employees liquidity on their private stock which is bought back by General Motors and other partners.



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data Architect roolille yrityksessä Cruise in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $634,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cruise Data Architect roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $401,000.

