Cruise
  • Palkat
  • Laitteistoinsinööri
  • L4

Laitteistoinsinööri Taso

L4

Tasot yrityksessä Cruise

  1. L3Hardware Engineer
  2. L4Senior Hardware Engineer I
  3. L5Senior Hardware Engineer II
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$214,144
Peruspalkka
$153,889
Osakeanti ()
$32,811
Bonus
$27,444
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
