Yritysluettelo
CrowdStrike
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ratkaisuarkkitehti

  • Cloud Security Architect

  • United States

CrowdStrike Cloud Security Architect Palkat sijainnissa United States

Cloud Security Architect keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States CrowdStrike:ssa vaihtelee $267K ja $374K per year välillä. Katso CrowdStrike:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/7/2025

Tarvitsemme vain 4 lisää Ratkaisuarkkitehti ilmoitustas yrityksessä CrowdStrike avataksemme!

Kutsu ystäväsi ja yhteisösi lisäämään palkkoja nimettömästi alle 60 sekunnissa. Enemmän tietoa tarkoittaa parempia näkemyksiä sinun kaltaisillesi työnhakijoille ja yhteisöllemme!

💰 Näytä kaikki Palkat

💪 Osallistu Sinun palkkasi

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CrowdStrike-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (6.25% neljännesvuosittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (6.25% neljännesvuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU

CrowdStrike-yhtiössä RSUs noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ratkaisuarkkitehti tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Cloud Security Architect roolille yrityksessä CrowdStrike in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $518,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CrowdStrike Cloud Security Architect roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $237,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle CrowdStrike ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Palo Alto Networks
  • Verily
  • Smartsheet
  • MobileIron
  • Zscaler
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit