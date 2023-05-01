Yrityshakemisto
Crossover Health
Crossover Health Palkat

Crossover Health:n palkkaväli vaihtelee $39,322:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Asiakaspalvelu :lle alaosassa $154,350:aan Tuotesuunnittelija :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Crossover Health. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $145K
Asiakaspalvelu
$39.3K
Markkinointi
$110K

Tuotesuunnittelija
$154K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Crossover Health:ssa on Tuotesuunnittelija at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $154,350. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Crossover Health:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $127,723.

