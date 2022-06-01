Yritysluettelo
Critical Mass
Critical Mass Palkat

Critical Mass:n palkka vaihtelee $20,895 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-asiantuntija -tehtävässä alemman pään mukaan $167,160 Rekrytoija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Critical Mass. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $50.8K
Markkinointi
Median $68K
Tuotesuunnittelija
Median $69.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
Liiketoiminta-analyytikko
$44.1K
Data-tieteen päällikkö
$162K
Data-asiantuntija
$20.9K
Rekrytoija
$167K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$87.4K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Critical Mass on Rekrytoija at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $167,160. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Critical Mass ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $68,717.

