CRISIL
CRISIL Palkat

CRISIL:n palkkaväli vaihtelee $6,121:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminnan kehittäminen :lle alaosassa $48,765:aan Tietoturva-analyytikko :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CRISIL. Viimeksi päivitetty: 8/24/2025

$160K

Talousanalyytikko
Median $12.6K
Liiketoiminta-analyytikko
$12.7K
Liiketoiminnan kehittäminen
$6.1K

Investointipankkiiri
$20.3K
Tietoturva-analyytikko
$48.8K
Ratkaisuarkkitehti
$48.6K
UKK

Najvyššie platená pozícia nahlásená v CRISIL je Tietoturva-analyytikko at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $48,765.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v CRISIL je $16,462.

