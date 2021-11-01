Yrityshakemisto
CrimsonLogic Palkat

CrimsonLogic:n palkkaväli vaihtelee $57,900:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $77,723:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CrimsonLogic. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $62.8K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Dataanalyytikko
$57.9K
Tuotevastaava
$77.7K

UKK

Korkeimmin palkattu rooli CrimsonLogic:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $77,723. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
CrimsonLogic:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $62,819.

