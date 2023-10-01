Yrityshakemisto
CRIF
CRIF Palkat

CRIF:n palkkaväli vaihtelee $5,886:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Tuotevastaava :lle alaosassa $47,773:aan Datatieteilijä :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä CRIF. Viimeksi päivitetty: 8/21/2025

$160K

Liiketoiminnan kehittäminen
$47.7K
Datatieteilijä
$47.8K
Tuotevastaava
$5.9K

Myynti
$46.4K
Ohjelmistoinsinööri
$29.8K
UKK

The highest paying role reported at CRIF is Datatieteilijä at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $47,773. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at CRIF is $46,388.

Muut resurssit