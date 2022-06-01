Yritysluettelo
Cricut
Cricut Palkat

Cricut:n palkka vaihtelee $109,450 kokonaiskorvauksena vuodessa Data-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $266,325 Data-tieteen päällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cricut. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $150K
Data-analyytikko
$109K
Data-tieteen päällikkö
$266K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Data-asiantuntija
$118K
Markkinointi
$115K
Tuotesuunnittelija
$141K
Tuotepäällikkö
$190K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Cricut on Data-tieteen päällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $266,325. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cricut ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $141,290.

Muut resurssit