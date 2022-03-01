Yritysluettelo
Crexi
Crexi Palkat

Crexi:n palkka vaihtelee $100,500 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $1,283,908 Tuotepäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Crexi. Viimeksi päivitetty: 9/3/2025

$160K

Data-analyytikko
$118K
Tuotesuunnittelija
$167K
Tuotepäällikkö
$1.28M

Myynti
$101K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$221K
The highest paying role reported at Crexi is Tuotepäällikkö at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,283,908. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Crexi is $167,160.

