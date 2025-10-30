Yritysluettelo
Cresta
Cresta Rekrytoija Palkat

Rekrytoija mediaanikorvaus in Canada Cresta:ssa on yhteensä CA$396K per year. Katso Cresta:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Mediaanipalkka
company icon
Cresta
Recruiter
Toronto, ON, Canada
Yhteensä vuodessa
CA$396K
Taso
L3
Peruspalkka
CA$146K
Stock (/yr)
CA$249K
Bonus
CA$0
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
10 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Cresta?
Uusimmat palkkailmoitukset
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Cresta-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Rekrytoija roolille yrityksessä Cresta in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$406,005. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cresta Rekrytoija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$395,539.

Muut resurssit