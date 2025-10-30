Yritysluettelo
Kehote-insinööri keskimääräinen kokonaiskorvaus in United States Cresta:ssa vaihtelee $59.5K ja $84.9K per year välillä. Katso Cresta:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/30/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$68.2K - $79.9K
United States
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$59.5K$68.2K$79.9K$84.9K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Cresta-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kehote-insinööri roolille yrityksessä Cresta in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $84,942. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Cresta Kehote-insinööri roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $59,532.

