Credit Agricole
Credit Agricole Palkat

Credit Agricole:n palkka vaihtelee $30,815 kokonaiskorvauksena vuodessa Myynti -tehtävässä alemman pään mukaan $191,100 Investointipankkiiri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Credit Agricole. Viimeksi päivitetty: 9/12/2025

$160K

Data-asiantuntija
Median $70.1K
Ohjelmistoinsinööri
Median $44.9K
Liiketoiminta-analyytikko
$45.5K

Liiketoimintakehitys
$40.4K
Henkilöstöhallinto
$35.7K
Tietotekniikan asiantuntija (IT)
$180K
Investointipankkiiri
$191K
Juridiikka
$79.5K
Tuotepäällikkö
$127K
Projektipäällikkö
$62.5K
Myynti
$30.8K
Ratkaisuarkkitehti
$47.2K
Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Credit Agricole on Investointipankkiiri at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $191,100. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Credit Agricole ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $54,842.

