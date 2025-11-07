Yritysluettelo
Coupa Software
  • Palkat
  • Tuotepäällikkö
  • IC4

Tuotepäällikkö Taso

IC4

Tasot yrityksessä Coupa Software

  1. IC1
  2. IC2
  3. IC3
Keskiarvo Vuosittain Kokonaiskorvaus
$180,700
Peruspalkka
$161,000
Osakeanti ()
$3,000
Bonus
$16,700
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Viimeisimmät palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
