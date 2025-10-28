Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Hungary Continental:ssa vaihtelee HUF 15.17M per year Software Engineer -tasolta HUF 19.75M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Hungary on yhteensä HUF 16.75M. Katso Continental:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
(Lähtötaso)
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Block logo
+HUF 20.06M
Robinhood logo
+HUF 30.79M
Stripe logo
+HUF 6.92M
Datadog logo
+HUF 12.11M
Verily logo
+HUF 7.61M
Uusimmat palkkailmoitukset
Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Continental in Hungary on vuosittainen kokonaiskorvaus HUF 23,500,421. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Continental Ohjelmistosuunnittelija roolille in Hungary ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on HUF 16,750,059.

