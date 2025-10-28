Ohjelmistosuunnittelija korvaus in Hungary Continental:ssa vaihtelee HUF 15.17M per year Software Engineer -tasolta HUF 19.75M per year Senior Software Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Hungary on yhteensä HUF 16.75M. Katso Continental:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Associate Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Software Engineer
HUF 15.17M
HUF 15.05M
HUF 0
HUF 127K
Senior Software Engineer
HUF 19.75M
HUF 18.93M
HUF 0
HUF 817K
Staff Software Engineer
HUF --
HUF --
HUF --
HUF --
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
