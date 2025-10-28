Yritysluettelo
Continental
Continental Tuotepäällikkö Palkat

Tuotepäällikkö mediaanikorvaus in Germany Continental:ssa on yhteensä €78.4K per year. Katso Continental:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 10/28/2025

Mediaanipalkka
company icon
Continental
Product Manager
Hannover, NI, Germany
Yhteensä vuodessa
€78.4K
Taso
E13
Peruspalkka
€77K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€1.3K
Vuotta yrityksessä
5 Vuotta
Vuotta kokemusta
8 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Continental?
+€50.5K
+€77.4K
+€17.4K
+€30.5K
+€19.1K
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Tuotepäällikkö roolille yrityksessä Continental in Germany on vuosittainen kokonaiskorvaus €104,575. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Continental Tuotepäällikkö roolille in Germany ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €77,043.

Muut resurssit