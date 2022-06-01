Yritysluettelo
Constellation Software
Constellation Software Palkat

Constellation Software:n palkka vaihtelee $47,076 kokonaiskorvauksena vuodessa Liiketoiminta-analyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $142,509 Ohjelmapäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Constellation Software. Viimeksi päivitetty: 11/18/2025

Tuotepäällikkö
Median $97.1K
Ohjelmistosuunnittelija
Median $65K
Liiketoiminta-analyytikko
$47.1K

Liiketoiminnan kehittäminen
$82.6K
Markkinointi
$116K
Markkinointioperaatiot
$58.8K
Tuotesuunnittelija
$54.9K
Ohjelmapäällikkö
$143K
Myynti
$99.5K
Ohjelmistokehityspäällikkö
$99.8K
Pääomasijoittaja
$80.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Constellation Software on Ohjelmapäällikkö at the Common Range Average level vuosittaisella kokonaiskorvauksella $142,509. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Constellation Software ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $82,626.

