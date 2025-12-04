Yritysluettelo
Ohjelmistosuunnittelija keskimääräinen kokonaiskorvaus in Canada Composer:ssa vaihtelee CA$202K ja CA$276K per year välillä. Katso Composer:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 12/4/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

$158K - $188K
Canada
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
$146K$158K$188K$200K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Korkein ilmoitettu palkkaus Ohjelmistosuunnittelija roolille yrityksessä Composer in Canada on vuosittainen kokonaiskorvaus CA$276,308. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Composer Ohjelmistosuunnittelija roolille in Canada ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on CA$201,825.

