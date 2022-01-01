Comerica Palkat

Yrityshakemisto
Comerica
Comerica:n palkkaväli vaihtelee $75,000:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Liiketoiminta-analyytikko :lle alaosassa $232,560:aan Tuotevastaava :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Comerica. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Talousanalyytikko
Median $88.8K
Ohjelmistoinsinööri
Median $140K
Liiketoiminta-analyytikko
Median $75K

Datatieteilijä
$109K
Tietotekniikan asiantuntija
$167K
Tuotevastaava
$233K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$219K
Ratkaisuarkkitehti
$164K
Vakuutuksen arvioija
$77.6K
UKK

Korkeimmin palkattu rooli Comerica:ssa on Tuotevastaava at the Common Range Average level vuotuisella kokonaiskorvauksella $232,560. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Comerica:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $140,000.

