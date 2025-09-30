Ohjelmistokehityspäällikkö korvaus in Greater Denver And Boulder Area Comcast:ssa vaihtelee $206K per year L4 -tasolta $278K per year L8 -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Denver And Boulder Area on yhteensä $265K. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
L4
$206K
$153K
$34.7K
$17.9K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$248K
$183K
$37.5K
$27.5K
L7
$243K
$198K
$6K
$39.5K
Yritys
Tason nimi
Vuosien kokemus
Kokonaiskorvaus
|Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
15%
V 1
15%
V 2
15%
V 3
15%
V 4
40%
V 5
Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)
15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)
15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)
15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)
40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)
25%
V 1
25%
V 2
25%
V 3
25%
V 4
Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)