Comcast
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Philadelphia Area

Comcast Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Philadelphia Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Philadelphia Area Comcast:ssa vaihtelee $89.6K per year I -tasolta $361K per year Distinguished Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Philadelphia Area on yhteensä $153K. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineer 1
I(Lähtötaso)
$89.6K
$86.7K
$1.6K
$1.3K
Engineer 2
II
$119K
$108K
$7.5K
$3.3K
Engineer 3
III
$150K
$123K
$12.7K
$14.1K
Senior Engineer
$169K
$142K
$18.3K
$9K
Näytä 4 Lisää tasoja
Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Tutkimustieteentekijä

UKK

Comcast in Philadelphia Area의 Ohjelmistoinsinööri에 대해 보고된 최고 급여 패키지는 연간 총 보상 $360,500입니다. 여기에는 기본급과 잠재적인 주식 보상 및 보너스가 포함됩니다.
Comcast의 Ohjelmistoinsinööri 직무 in Philadelphia Area에 대해 보고된 연간 총 보상의 중간값은 $152,000입니다.

