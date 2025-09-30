Yritysluettelo
Comcast
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Ohjelmistoinsinööri

  • Kaikki Ohjelmistoinsinööri -palkat

  • Greater Chicago Area

Comcast Ohjelmistoinsinööri Palkat sijainnissa Greater Chicago Area

Ohjelmistoinsinööri korvaus in Greater Chicago Area Comcast:ssa vaihtelee $163K per year III -tasolta $203K per year Senior Engineer -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Greater Chicago Area on yhteensä $190K. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Engineer 1
I(Lähtötaso)
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 2
II
$ --
$ --
$ --
$ --
Engineer 3
III
$163K
$138K
$13.8K
$11K
Senior Engineer
$203K
$165K
$32.5K
$5K
Näytä 4 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat
Harjoittelupalkat

Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Ohjelmistoinsinööri tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Koneoppimissinsinööri

Backend-ohjelmistoinsinööri

Full Stack -ohjelmistoinsinööri

Verkkoinsinööri

Laadunvarmistus (QA) -ohjelmistoinsinööri

Data-insinööri

Tuotanto-ohjelmistoinsinööri

DevOps-insinööri

Tutkimustieteentekijä

UKK

Kifurushi cha mshahara kinacholipa zaidi kilichoripotiwa kwa Ohjelmistoinsinööri katika Comcast in Greater Chicago Area kinakaa kwenye ujira wa jumla wa kila mwaka wa $315,000. Hii ni pamoja na mshahara wa msingi pamoja na fidia yoyote ya hisa na bonasi.
Ujira wa kati wa jumla wa kila mwaka ulioripotiwa katika Comcast kwa jukumu la Ohjelmistoinsinööri in Greater Chicago Area ni $165,600.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Comcast ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit