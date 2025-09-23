Yritysluettelo
Comcast
Comcast Kyberturvallisuusanalyytikko Palkat

Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

₹619K - ₹720K
India
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
₹572K₹619K₹720K₹801K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

₹13.96M

Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Kyberturvallisuusanalyytikko roolille yrityksessä Comcast on vuosittainen kokonaiskorvaus ₹800,714. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Comcast Kyberturvallisuusanalyytikko roolille ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on ₹571,938.

Muut resurssit