Comcast
  • Palkat
  • Markkinointi

  • Kaikki Markkinointi -palkat

Comcast Markkinointi Palkat

Markkinointi mediaanikorvaus in United States Comcast:ssa on yhteensä $200K per year. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Mediaanipalkka
company icon
Comcast
Director
Philadelphia, PA
Yhteensä vuodessa
$200K
Taso
Senior Principal Engineer
Peruspalkka
$140K
Stock (/yr)
$32K
Bonus
$28K
Vuotta yrityksessä
8 Vuotta
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Comcast?

$160K

Uusimmat palkkailmoitukset
Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Markkinointi roolille yrityksessä Comcast in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $306,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Comcast Markkinointi roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $208,000.

