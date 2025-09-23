Yritysluettelo
Liikkeenjohdon konsultti keskimääräinen kokonaiskorvaus in Austria Comcast:ssa vaihtelee €44.1K ja €64.3K per year välillä. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskimääräinen kokonaiskorvaus

€50.6K - €57.7K
Austria
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli
€44.1K€50.6K€57.7K€64.3K
Yleinen vaihteluväli
Mahdollinen vaihteluväli

Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liikkeenjohdon konsultti roolille yrityksessä Comcast in Austria on vuosittainen kokonaiskorvaus €64,262. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Comcast Liikkeenjohdon konsultti roolille in Austria ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on €44,112.

