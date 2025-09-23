Yritysluettelo
Comcast
Comcast Data-tieteen päällikkö Palkat

Data-tieteen päällikkö mediaanikorvaus in United States Comcast:ssa on yhteensä $196K per year. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely.

Mediaanipalkka
company icon
Comcast
Data Science Manager
Denver, CO
Yhteensä vuodessa
$196K
Taso
M2
Peruspalkka
$145K
Stock (/yr)
$29K
Bonus
$22K
Vuotta yrityksessä
1 Vuosi
Vuotta kokemusta
20 Vuotta
Mitkä ovat uraportaat yhtiössä Comcast?

$160K

Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Data-tieteen päällikkö tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse.

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Data-tieteen päällikkö roolille yrityksessä Comcast in United States on vuosittainen kokonaiskorvaus $340,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Comcast Data-tieteen päällikkö roolille in United States ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $194,000.

