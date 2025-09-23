Data-analyytikko mediaanikorvaus in United States Comcast:ssa on yhteensä $110K per year. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025
Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:
15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)
15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)
15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)
15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)
40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)
Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:
25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)
25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)
25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)