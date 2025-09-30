Yritysluettelo
Comcast Liiketoiminta-analyytikko Palkat sijainnissa Philadelphia Area

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in Philadelphia Area Comcast:ssa vaihtelee $84.2K per year Business Analyst 2 -tasolta $123K per year Senior Business Analyst -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in Philadelphia Area on yhteensä $133K. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/30/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Business Analyst 2
$84.2K
$81.8K
$0
$2.3K
Business Analyst 3
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior Business Analyst
$123K
$110K
$4.8K
$8.2K
Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



UKK

Korkein ilmoitettu palkkaus Liiketoiminta-analyytikko roolille yrityksessä Comcast in Philadelphia Area on vuosittainen kokonaiskorvaus $129,200. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Comcast Liiketoiminta-analyytikko roolille in Philadelphia Area ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $102,000.

