Yritysluettelo
Comcast
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi
    Levels FYI Logo
  • Palkat
  • Liiketoiminta-analyytikko

  • Kaikki Liiketoiminta-analyytikko -palkat

Comcast Liiketoiminta-analyytikko Palkat

Liiketoiminta-analyytikko korvaus in United States Comcast:ssa vaihtelee $66K per year Business Analyst 1 -tasolta $116K per year Senior Business Analyst -tasolle. yearittainen mediaanikorvaus in United States on yhteensä $85K. Katso Comcast:n kokonaiskorvauspakettien peruspalkka-, osake- ja bonuserittely. Viimeksi päivitetty: 9/23/2025

Keskiarvo Palkitseminen Taso
Lisää korvausVertaa tasoja
Tason nimi
Yhteensä
Peruspalkka
Osakkeet
Bonus
Business Analyst 1
$66K
$66K
$0
$0
Business Analyst 2
$81.8K
$80.6K
$0
$1.2K
Business Analyst 3
$112K
$98K
$7.5K
$6K
Senior Business Analyst
$116K
$106K
$3.8K
$6.5K
Näytä 2 Lisää tasoja
Lisää korvausVertaa tasoja

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Uusimmat palkkailmoitukset
LisääLisää korvausLisää korvaus

Yritys

Sijainti | Päivämäärä

Tason nimi

Tunniste

Vuosien kokemus

Yhteensä / Yrityksessä

Kokonaiskorvaus

Peruspalkka | Osakkeet (v) | Bonus
Palkkoja ei löytynyt
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Vie tiedotKatso avoimet työpaikat

Ansaintaaikataulu

15%

V 1

15%

V 2

15%

V 3

15%

V 4

40%

V 5

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 5 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 15% ansaitsee 1st-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 2nd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 3rd-V (15.00% vuosittain)

  • 15% ansaitsee 4th-V (15.00% vuosittain)

  • 40% ansaitsee 5th-V (40.00% vuosittain)

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Osaketyyppi
RSU + Options

Comcast-yhtiössä RSU + Options noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)



Saa Vahvistetut Palkat sähköpostiisi

Tilaa vahvistetut Liiketoiminta-analyytikko tarjoukset.Saat palkitsemistietojen erittelyn sähköpostitse. Lue Lisää

Tätä sivustoa suojaa reCAPTCHA ja Googlen Tietosuojakäytäntö ja Käyttöehdot ovat voimassa.

Sisältyvät nimikkeet

Lähetä uusi nimike

Liiketoimintatiedon analyytikko

UKK

Найвищий пакет оплати для позиції Liiketoiminta-analyytikko в Comcast in United States складає річну загальну компенсацію $124,915. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Comcast для позиції Liiketoiminta-analyytikko in United States складає $90,000.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Comcast ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Discovery
  • Disney
  • Verizon
  • Ticketmaster
  • Spectrum
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit