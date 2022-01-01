Yrityshakemisto
Color Palkat

Color:n palkkaväli vaihtelee $114,425:sta kokonaiskorvauksessa vuosittain Dataanalyytikko :lle alaosassa $278,600:aan Ohjelmistokehityksen päällikkö :lle yläosassa. Levels.fyi kerää anonyymejä ja vahvistettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä Color. Viimeksi päivitetty: 8/23/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $220K

Full-stack-ohjelmistoinsinööri

Rekrytoija
Median $148K
Liiketoiminta-analyytikko
$144K

Dataanalyytikko
$114K
Datatieteilijä
Median $171K
Tuotesuunnittelija
$134K
Tuotevastaava
$206K
Ohjelmistokehityksen päällikkö
$279K
Tekninen ohjelmajohtaja
$236K
Puuttuuko tehtäväsi?

Hae kaikki palkat korvaussivultamme tai lisää palkkasi auttaaksesi sivun avaamisessa.


UKK

Color:ssa raportoitu mediaani vuotuinen kokonaiskorvaus on $171,000.

