Collectors
Collectors Palkat

Collectors:n palkka vaihtelee $149,250 kokonaiskorvauksena vuodessa Tekninen ohjelmapäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $450,000 Ohjelmistokehityspäällikkö -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Collectors. Viimeksi päivitetty: 10/13/2025

$160K

Ohjelmistoinsinööri
Median $179K
Ohjelmistokehityspäällikkö
Median $450K
Markkinointi
$201K

Tuotepäällikkö
$294K
Tekninen ohjelmapäällikkö
$149K
Ansaintaaikataulu

25%

V 1

25%

V 2

25%

V 3

25%

V 4

Collectors-yhtiössä Osake-/pääomaosuudet noudattavat 4 vuoden ansaintaaikataulua:

  • 25% ansaitsee 1st-V (25.00% vuosittain)

  • 25% ansaitsee 2nd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 3rd-V (2.08% kuukausittain)

  • 25% ansaitsee 4th-V (2.08% kuukausittain)

UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä Collectors on Ohjelmistokehityspäällikkö vuosittaisella kokonaiskorvauksella $450,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä Collectors ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $201,000.

