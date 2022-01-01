Yritysluettelo
Cognosante
Cognosante Palkat

Cognosante:n palkka vaihtelee $63,750 kokonaiskorvauksena vuodessa Kyberturvallisuusanalyytikko -tehtävässä alemman pään mukaan $128,156 Liikkeenjohdon konsultti -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cognosante. Viimeksi päivitetty: 9/6/2025

$160K

Liikkeenjohdon konsultti
$128K
Kyberturvallisuusanalyytikko
$63.8K
Ohjelmistoinsinööri
Median $115K

The highest paying role reported at Cognosante is Liikkeenjohdon konsultti at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $128,156. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognosante is $115,000.

