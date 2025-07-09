Yritysluettelo
Cognigy
Työskenteletkö täällä? Lunasta yrityksesi

Cognigy Palkat

Cognigy:n palkka vaihtelee $67,017 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotepäällikkö -tehtävässä alemman pään mukaan $95,337 Ohjelmistoinsinööri -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Cognigy. Viimeksi päivitetty: 9/5/2025

$160K

Saa Palkkaa, Älä Anna Huijata

Olemme neuvotelleet tuhansia tarjouksia ja saavutamme säännöllisesti 30 000$+ (joskus 300 000$+) korotuksia. Neuvottele palkkasi tai ansioluettelosi tarkistettavaksi todellisten asiantuntijoiden toimesta - rekrytoijien, jotka tekevät sitä päivittäin.

Ratkaisuarkkitehti
Median $93.8K
Tuotepäällikkö
$67K
Ohjelmistoinsinööri
$95.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Puuttuuko nimikkeesi?

Etsi kaikki palkat meidän palkkatietosivulta tai lisää palkkatietosi auttaaksesi avaamaan sivun.


UKK

The highest paying role reported at Cognigy is Ohjelmistoinsinööri at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $95,337. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Cognigy is $93,765.

Esitellyt työpaikat

    Yritykselle Cognigy ei löytynyt esiteltyjä työpaikkoja

Liittyvät yritykset

  • Tesla
  • Google
  • Intuit
  • Uber
  • Facebook
  • Katso kaikki yritykset ➜

Muut resurssit