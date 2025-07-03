Codete Palkat

Codete:n mediaaripalkka on $87,921 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä . Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä Codete . Viimeksi päivitetty: 11/21/2025