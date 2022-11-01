Yritysluettelo
CodeMettle
CodeMettle Palkat

CodeMettle:n palkka vaihtelee $79,600 kokonaiskorvauksena vuodessa Tuotesuunnittelija -tehtävässä alemman pään mukaan $120,000 Ohjelmistosuunnittelija -tehtävässä ylemmän pään mukaan. Levels.fyi kerää anonyymejä ja varmennettuja palkkoja nykyisiltä ja entisiltä työntekijöiltä yrityksestä CodeMettle. Viimeksi päivitetty: 11/21/2025

Ohjelmistosuunnittelija
Median $120K

Full-Stack ohjelmistokehittäjä

Tuotesuunnittelija
$79.6K
UKK

Korkein ilmoitettu palkka yrityksessä CodeMettle on Ohjelmistosuunnittelija vuosittaisella kokonaiskorvauksella $120,000. Tämä sisältää peruspalkan sekä mahdolliset osakekorvaukset ja bonukset.
Yrityksessä CodeMettle ilmoitettu mediaani vuosittainen kokonaiskorvaus on $99,800.

